В Томской области пройдет форум на тему развития бизнеса в селе

На форуме будет действовать выставка продукции региональных производителей «Выбирай свое. Сделано в Томской области», пройдет семинар «Продажи без отдела продаж: миф или реальность? Строим систему своими силами!», а еще будут действовать тематические консультационные площадки. Предприниматели смогут получить консультации специалистов областного центра «Мой бизнес», а также узнают больше о льготном финансировании, развитии сельского хозяйства и туризма, маркировке товаров в системе «Честный знак», защите прав предпринимателей и других вопросах. Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.