В Томской области пройдет форум на тему развития бизнеса в селе

Форум, посвященный вопросам развития бизнеса на сельских территориях, состоится 29 июля в селе Ягодное Томской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
К участию приглашают предпринимателей из Асиновского, Первомайского, Зырянского, Верхнекетского, Тегульдетского, Томского районов и города Томска, а также представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. В ходе мероприятия обсудят, как местным производителям повысить узнаваемость своей продукции, расширить рынки сбыта, использовать меры государственной поддержки.
На форуме будет действовать выставка продукции региональных производителей «Выбирай свое. Сделано в Томской области», пройдет семинар «Продажи без отдела продаж: миф или реальность? Строим систему своими силами!», а еще будут действовать тематические консультационные площадки. Предприниматели смогут получить консультации специалистов областного центра «Мой бизнес», а также узнают больше о льготном финансировании, развитии сельского хозяйства и туризма, маркировке товаров в системе «Честный знак», защите прав предпринимателей и других вопросах. Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.