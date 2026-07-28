В селе Красный Яр Самарской области прошла спартакиада для людей с ОВЗ

Муниципальная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в Красноярском районе Самарской области, сообщили в районной администрации. Мероприятие прошло в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в селе Красный Яр на базе местного спортивного комплекса. Участники с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, зрения и интеллектуальными нарушениями соревновались в настольном теннисе, дартсе и скандинавской ходьбе. Дисциплины были подобраны с учетом физиологических особенностей спортсменов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.