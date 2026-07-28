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В Татарстане на базе отдыха «Лес и река» установили новые модульные дома

Один из них полностью адаптирован для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Пять новых модульных домиков, один из которых адаптирован для гостей с ограниченными возможностями здоровья, появились на территории базы отдыха «Лес и река» в жилом массиве Крутушка Республики Татарстан, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в государственном комитете региона по туризму.

Напомним, ранее объект уже получил субсидию по нацпроекту, что позволило обновить инфраструктуру. На базе появились модульная баня, две купели и пункт проката спортивного инвентаря.

Отметим, что туристическое место расположено на лесном берегу реки Казанка на территории природного заказника «Голубые озера». Зимой гостям доступны прокат лыж, тюбинги и каток, летом — велосипеды, катамараны и сплавы по реке. С 21 по 23 августа там состоится Международный этнический фестиваль «Крутушка».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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