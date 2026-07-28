European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики на турниры

Решение было принято для того, чтобы привести регламент European Gymnastics в полное соответствие с уже действующими правилами международной федерации World Gymnastics. При этом для тех соревнований, права на проведение которых были отданы до 28 июля 2026 года, может действовать особый переходный порядок. Он был утвержден на июльском заседании Исполнительного комитета World Gymnastics.