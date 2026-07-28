Стало известно, чем занимается жена Анатолия Цоя

На прошлой неделе СМИ распространили новость о «тайной свадьбе» Анатолия Цоя: в соцсетях появились фото с торжества, где лицо невесты скрывал эмодзи. Однако, как выяснил Super, церковное таинство и вечеринка были приурочены к годовщине брака артиста с Ольгой Ким — их союз длится уже 15 лет, и все эти годы певец тщательно скрывает жену от публики.
По данным издания, еще в 2020-м супруги воспитывали троих дочерей. Сейчас, как сообщил инсайдер Super, в семье произошло еще одно прибавление — родились дочь и сын. Таким образом, Цой является отцом пятерых детей: старшей девочке 14 лет, младшему мальчику — четыре года.
Несмотря на строгую конфиденциальность, у единственного сына артиста есть аккаунты в соцсетях, где опубликовано видео с Анатолием и подписью «весь в отца».
Ольге Ким 38 лет, она сохранила девичью фамилию. Ранее она занималась производством одежды, сейчас на нее оформлено ИП в сфере розничной торговли, однако, у предпринимательницы есть заблокированные счета по решению ФНС.
Напомним, в 2018 году Цою приписывали роман с Анной Седоковой: артисты часто появлялись вместе и публиковали совместные фото, но оба опровергли слухи, заявив, что их связывает только крепкая дружба.
Ранее сообщалось, что шоумен Михаил Галустян женился на новой девушке через год после развода. Его супругой стала Лилия Киосе работающая визажистом еще во время совместной работы над шоу.
Ранее также стало известно, что Галустян отправился с романтическую поездку с Лилией Киосе.
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