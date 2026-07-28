Стало известно, чем занимается жена Анатолия Цоя

На прошлой неделе СМИ распространили новость о «тайной свадьбе» Анатолия Цоя: в соцсетях появились фото с торжества, где лицо невесты скрывал эмодзи. Однако, как выяснил Super, церковное таинство и вечеринка были приурочены к годовщине брака артиста с Ольгой Ким — их союз длится уже 15 лет, и все эти годы певец тщательно скрывает жену от публики.