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В Алтайском крае отремонтировали дороги в селах Ключи и Михайловское

Специалисты уложили новое покрытие на основной проезжей части и укрепили обочины.

Участки автодорог в селах Ключи и Михайловское на территории Алтайского края отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

В селе Ключи отремонтировали участок дороги по улице Красноармейской. Она начинается от региональной трассы К-03 Змеиногорск — граница Новосибирской области и ведет к центру села, где находятся основные социальные объекты: административные учреждения, парк и автостанция. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие на основной проезжей части и примыканиях к ней, а еще укрепили обочины. А в селе Михайловское мастера привели в порядок фрагмент улицы Центральной в районе примыканий с улицами Титова и Ленина, а также отрезок улицы Шоссейной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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