В Алтайском крае отремонтировали дороги в селах Ключи и Михайловское

В селе Ключи отремонтировали участок дороги по улице Красноармейской. Она начинается от региональной трассы К-03 Змеиногорск — граница Новосибирской области и ведет к центру села, где находятся основные социальные объекты: административные учреждения, парк и автостанция. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие на основной проезжей части и примыканиях к ней, а еще укрепили обочины. А в селе Михайловское мастера привели в порядок фрагмент улицы Центральной в районе примыканий с улицами Титова и Ленина, а также отрезок улицы Шоссейной.