Экспортеры Красноярского края подписали соглашения с китайскими партнерами

Соглашения о намерениях сотрудничества с китайскими компаниями подписали экспортеры Красноярского края по итогам бизнес-миссии в КНР, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона. Мероприятие организовали специалисты Центра поддержки экспорта, который действует по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Делегация Красноярского края представила продукцию лесопереработки, натуральные суперфуды и сельхозтовары. В первый день предприниматели посетили деловой квартал Санья, познакомились с вариантами размещения офисов и локализации производства, представили продукцию бизнес-сообществу. Во второй день прошли В2В-переговоры с китайскими покупателями при поддержке Международной торговой палаты в новом Азиатско-Тихоокеанском центре цифровых услуг.
«На базе [Азиатско-Тихоокеанского] центра в перспективе планируют проводить закупочные сессии со сделками на общую сумму более 10 миллиардов юаней. Всех контрагентов будут проверять, чтобы обе стороны были уверены в безопасности сделок. Одна из задач центра — содействие в проработке оптимальной логистики и выход на глобальные системы закупок», — подчеркнула начальник Центра поддержки экспорта Наталья Дворяк.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.