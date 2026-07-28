Из Пермского края в Китай отправили более 11 тыс. куб. березового шпона

Более 11 тыс. кубометров березового шпона экспортировали с начала года из Пермского края в Китай, что соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
Общий объем на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года (9,41 тыс. кубометров). 14 июля Управление Россельхознадзора провело карантинный фитосанитарный контроль 1840 кубометров шпона. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов и соответствие продукции фитосанитарным требованиям Китая.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.