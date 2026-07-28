Певец Ашер выгнал фанатку со сцены из-за отказа в сексуализированном контакте

— Во-первых, никто не отказывается выйти на сцену. Я выглядела чертовски хорошо, вы думаете, что я упустила бы шанс, чтобы меня увидели тысячи людей? Мне ведь не сказали, ради кого меня выводят на сцену! Вы что, хотели бы, чтобы я там с ним переспала? — написала девушка в личном блоге.