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Певец Ашер выгнал фанатку со сцены из-за отказа в сексуализированном контакте

Американский певец Ашер Реймонд IV, известный мононимно как Ашер, выгнал поклонницу со сцены за отказ в сексуализированном контакте во время исполнения любовной баллады. Исполнитель прогнал девушку под фразу «Кажется, она не хочет быть на сцене».

Американский певец Ашер Реймонд IV, известный мононимно как Ашер, выгнал поклонницу со сцены за отказ в сексуализированном контакте во время исполнения любовной баллады. Исполнитель прогнал девушку под фразу «Кажется, она не хочет быть на сцене».

После массовой критики в соцсетях девушка рассказала, что команда артиста пригласила ее в VIP-зону за «привилегию быть красивой», но она не стала подчиняться некомфортной для себя ситуации на сцене. Она добавила, что хотела повзаимодействовать с певцом Крисом Брауном, который также выступал с Ашером.

— Во-первых, никто не отказывается выйти на сцену. Я выглядела чертовски хорошо, вы думаете, что я упустила бы шанс, чтобы меня увидели тысячи людей? Мне ведь не сказали, ради кого меня выводят на сцену! Вы что, хотели бы, чтобы я там с ним переспала? — написала девушка в личном блоге.

25 июня певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, признался, что у него была близость с помолвленной фанаткой. Он рассказал, что сначала не знал о том, что девушка состоит в отношениях и в скором времени выйдет замуж. Прытков отметил, что поклонница понравилась ему, поэтому он «позволил себе это сделать».