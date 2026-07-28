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В селе Толдзгун Северной Осетии модернизируют школу

Специалисты обновили напольные покрытия, заменили инженерные сети, в том числе электрику, отопление и водоснабжение.

Школу в селе Толдзгун Республики Северная Осетия-Алания отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации местного самоуправления Ирафского муниципального района.

Сейчас строительная готовность объекта уже достигла 60%. Специалисты полностью обновили напольные покрытия в коридорах и помещениях общего пользования, заменили инженерные сети, в том числе электрику, отопление и водоснабжение. Теперь мастера сосредоточены на отделке учебных кабинетов, также в планах приступить к ремонту фасада.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.