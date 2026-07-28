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В Сургуте отремонтировали дорогу по бульвару Свободы

Общая протяженность обновленного участка составила 500 метров.

Дорожное покрытие на бульваре Свободы в Сургуте Югры отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Общая протяженность обновленного участка составила 500 м. На объекте были задействованы 20 специалистов и 15 единиц техники. В ходе работ мастера выполнили фрезерование старого асфальта, а затем уложили новое покрытие.

«В этом году в Сургуте масштабные планы по дорожно-ремонтной кампании. Дорожники приводят в порядок свыше 20 километров дорог. Четыре участка ремонтируем в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Разыграли контракты раньше обычного, поэтому сургутяне получат новые дороги и тротуары уже к концу лета. Основная часть работ уже завершена», — отметил глава города Максим Слепов. В сообщении подчеркивается, что в программу обновления также вошли улица Электротехническая, Югорский тракт и заключительный этап ремонта проспекта Ленина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.