В Сургуте отремонтировали дорогу по бульвару Свободы

«В этом году в Сургуте масштабные планы по дорожно-ремонтной кампании. Дорожники приводят в порядок свыше 20 километров дорог. Четыре участка ремонтируем в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Разыграли контракты раньше обычного, поэтому сургутяне получат новые дороги и тротуары уже к концу лета. Основная часть работ уже завершена», — отметил глава города Максим Слепов. В сообщении подчеркивается, что в программу обновления также вошли улица Электротехническая, Югорский тракт и заключительный этап ремонта проспекта Ленина.