Жительница Михайловска на Ставрополье открыла ателье по соцконтракту

Виктория Соколова из Михайловска Ставропольского края заключила социальный контракт и открыла собственное ателье по пошиву одежды, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».
Опытный специалист с более чем десятилетним стажем швеи решила заняться бизнесом с господдержкой. Виктория закупила необходимое оборудование, включая промышленные швейные машины. Сегодня она принимает заказы на пошив верхней и спортивной одежды, ремонт и вышивку.
Отметим, что в этом году в Ставропольском крае планируется заключить около 5 тыс. социальных контрактов. На Шпаковский округ приходится более 240 из них на сумму 63,3 млн рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.