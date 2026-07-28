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В Петербурге стартовал второй Конкурс брендов креативных индустрий

В 2026 году количество номинаций увеличено до 10.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на второй Конкурс брендов креативных индустрий в Санкт-Петербурге продлится до конца августа, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Поддержка бизнеса осуществляется в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Задача мероприятия — дать креативному бизнесу ресурсы для масштабирования проектов и усилить узнаваемость брендов за пределами региона. В 2026 году количество номинаций увеличено до 10: мода, арт-индустрия, кино, видео и анимация, музыка и исполнительские искусства, гастрономия, архитектура и интерьерный дизайн, промышленный и предметный дизайн. Также предусмотрены три специальные номинации: «Бренд-прорыв», «Локальный код Санкт-Петербурга» и «Экобренд/экоповестка».

Подать заявку могут субъекты МСП, зарегистрированные в Петербурге и ведущие деятельность в креативной сфере. Победители получат комплексное продвижение на наружных носителях, в СМИ и интернете.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.