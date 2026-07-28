В Петербурге стартовал второй Конкурс брендов креативных индустрий

Задача мероприятия — дать креативному бизнесу ресурсы для масштабирования проектов и усилить узнаваемость брендов за пределами региона. В 2026 году количество номинаций увеличено до 10: мода, арт-индустрия, кино, видео и анимация, музыка и исполнительские искусства, гастрономия, архитектура и интерьерный дизайн, промышленный и предметный дизайн. Также предусмотрены три специальные номинации: «Бренд-прорыв», «Локальный код Санкт-Петербурга» и «Экобренд/экоповестка».