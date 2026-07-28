Каратисты из Петербурга завоевали 3 медали на соревнованиях в Йошкар-Оле

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по всестилевому карате, которые прошли в ходе реализации государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.
Турнир прошел в Йошкар-Оле. Александр Крохичев одержал победу в дисциплине «ОК ката ренгокай». Вероника Беломестных завоевала две бронзовые медали в дисциплинах «ОК-70» и «ОК ката ренгокай». Они тренируются под руководством Елизаветы Орловой и Валерия Цыльева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.