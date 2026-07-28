В курганском районе Рябково появился парк развлечений «Забава-парк»

Парк развлечений «Забава-парк» открыли в районе Рябково в Кургане, сообщили в администрации города. Современное пространство появилось на территории экопарка, который развивают по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Торжественное открытие прошло на новой сцене, построенной рядом с кафе. В будущем эта площадка станет центром культурной жизни «Забава-парка», так как там будут проводить концерты местных артистов, праздничные мероприятия и другие активности. Кроме того, для посетителей обустроили веревочный городок, веранду и мангальные зоны. У центрального входа разместили открытую террасу со столиками и зонтами от солнца.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.