Инспекторы ГАИ спасли людей из горящего дома

Инспекторы были на своем маршруте патрулирования и заметили дым над жилым сектором деревни Цна, которая находится под Минском. Милиционеры сразу же выбыли к месту происшествия. Оказалось, что горела крыша одного из домов.
«Сержант милиции Никита Лисименко и капитан милиции Антон Козлов, не теряя времени, преодолев забор, поспешили к дому», — говорится в сообщении.
Внутри они увидели спящих людей, среди которых были и пожилые, и дети.
Милиционеры разбудили их и вывели на безопасное расстояние. Более того, сотрудники органов убрали подальше газовый баллон, который был рядом с домом.
Инспекторы убедились, что поблизости нет и других взрывоопасных или легковоспламеняющихся объектов. После этого сотрудники дорожно-патрульной службы обеспечили проезд к месту пожара для спасателей, которые и потушили огонь.
Благодаря, быстрым действиям сотрудников дорожной милиции, никто не пострадал.