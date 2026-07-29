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Инспекторы ГАИ спасли людей из горящего дома

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Сотрудники минской Госавтоинспекции вывели людей из горящего дома, сообщил Telegram-канал ведомственной газеты МВД «На страже».

Источник: Sputnik.by

Инспекторы были на своем маршруте патрулирования и заметили дым над жилым сектором деревни Цна, которая находится под Минском. Милиционеры сразу же выбыли к месту происшествия. Оказалось, что горела крыша одного из домов.

«Сержант милиции Никита Лисименко и капитан милиции Антон Козлов, не теряя времени, преодолев забор, поспешили к дому», — говорится в сообщении.

Внутри они увидели спящих людей, среди которых были и пожилые, и дети.

Милиционеры разбудили их и вывели на безопасное расстояние. Более того, сотрудники органов убрали подальше газовый баллон, который был рядом с домом.

Инспекторы убедились, что поблизости нет и других взрывоопасных или легковоспламеняющихся объектов. После этого сотрудники дорожно-патрульной службы обеспечили проезд к месту пожара для спасателей, которые и потушили огонь.

Благодаря, быстрым действиям сотрудников дорожной милиции, никто не пострадал.