Кузбасский центр «Мой бизнес» стал победителем всероссийской премии

Кузбасский центр «Мой бизнес» победил в 6-й Национальной премии в номинации «Лучшая экосистема для развития бизнеса» по итогам 2025 года за проект по развитию креативных индустрий как нового вектора диверсификации экономики региона, сообщили в министерстве экономического развития региона. Центр функционирует в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».