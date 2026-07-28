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Кузбасский центр «Мой бизнес» стал победителем всероссийской премии

Высокую оценку получил проект, направленный на развитие креативных индустрий как нового вектора диверсификации экономики.

Кузбасский центр «Мой бизнес» победил в 6-й Национальной премии в номинации «Лучшая экосистема для развития бизнеса» по итогам 2025 года за проект по развитию креативных индустрий как нового вектора диверсификации экономики региона, сообщили в министерстве экономического развития региона. Центр функционирует в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

С начала 2025 года проведены три масштабных форума креативных индустрий, объединивших более тысячи предпринимателей и федеральных экспертов. Разработан бренд «Кузбасс креативный», консолидировавший бизнес-сообщество. Также для продвижения локальных производителей запущен интернет-портал «Креативная индустрия 42» с почти 150 зарегистрированными предпринимателями.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.