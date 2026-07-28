В аэропорту Нижнеангарска Бурятии реконструируют взлетно-посадочную полосу

Проектом предусмотрено увеличить протяженность взлетно-посадочной полосы до 2,2 тыс. м вместо 1,6 тыс. м, а также расширить ее с 32 до 42 м. Планируется, что после реконструкции аэропорт сможет принимать более крупные и тяжелые воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ожидается, что в ходе работ аэропорт продолжит свою работу в режиме технических перерывов. Строительно-монтажные работы намерены провести в 2029—2030 годах.