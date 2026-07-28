В аэропорту Нижнеангарска Бурятии реконструируют взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Нижнеангарск в Бурятии реконструируют, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики. Проектно-изыскательские работы на объекте ведутся по нацпроекту «Эффективная транспортная система».
Проектом предусмотрено увеличить протяженность взлетно-посадочной полосы до 2,2 тыс. м вместо 1,6 тыс. м, а также расширить ее с 32 до 42 м. Планируется, что после реконструкции аэропорт сможет принимать более крупные и тяжелые воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ожидается, что в ходе работ аэропорт продолжит свою работу в режиме технических перерывов. Строительно-монтажные работы намерены провести в 2029—2030 годах.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.