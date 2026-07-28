На Кубани «Белореченские тепловые сети» ускорили ремонтные работы

Методическую поддержку команде при внедрении инструментов бережливого производства оказывали эксперты Регионального центра компетенций. Задачи проекта были сосредоточены на двух направлениях: аварийно-восстановительные работы и обслуживание котельного оборудования. В результате время процессов сократилось на 18,8%, а трудоемкость снизилась на 10,6%. Внедрение системного хранения инструментов и стандартизация процессов позволили сократить время выезда аварийной бригады. Принципы системы 5С обеспечили порядок на рабочих местах, исключили риски потери запчастей и повысили культуру труда.