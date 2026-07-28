На Кубани «Белореченские тепловые сети» ускорили ремонтные работы

Компания «Белореченские тепловые сети» из Краснодарского края ускорила проведение аварийно-восстановительных работ и обслуживание в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
Методическую поддержку команде при внедрении инструментов бережливого производства оказывали эксперты Регионального центра компетенций. Задачи проекта были сосредоточены на двух направлениях: аварийно-восстановительные работы и обслуживание котельного оборудования. В результате время процессов сократилось на 18,8%, а трудоемкость снизилась на 10,6%. Внедрение системного хранения инструментов и стандартизация процессов позволили сократить время выезда аварийной бригады. Принципы системы 5С обеспечили порядок на рабочих местах, исключили риски потери запчастей и повысили культуру труда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.