Голкипер «Балтики» Максим Бориско ушёл в московский ЦСКА

Вратарь Максим Бориско покинул калининградский футбольный клуб «Балтика». Игрок продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.
Бориско перешёл в «Балтику» в 2019 году. За эти семь лет он провёл 110 матчей, 57 из которых отстоял на ноль, стал победителем и серебряным призёром Первой лиги и финалистом Кубка России. По итогам голосования болельщиков, Максим был признан лучшим игроком «Балтики» сезона 2025/26, набрав 32% голосов.
Бориско является воспитанником «Краснодара». Свой путь во взрослом футболе он начал в «Кубани». Позже голкипер присоединился к команде «Урожай», ещё через год пополнил ряды балтийцев.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин вызвал его в сборную России. В июне 2026 года проходила информация об интересе к вратарю турецкого «Трабзонспора» и греческого «Панатинаикоса».