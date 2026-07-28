Голкипер «Балтики» Максим Бориско ушёл в московский ЦСКА

Бориско перешёл в «Балтику» в 2019 году. За эти семь лет он провёл 110 матчей, 57 из которых отстоял на ноль, стал победителем и серебряным призёром Первой лиги и финалистом Кубка России. По итогам голосования болельщиков, Максим был признан лучшим игроком «Балтики» сезона 2025/26, набрав 32% голосов.