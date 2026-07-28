В Волгограде стобалльникам и победителям олимпиад в два раза увеличили премии

Новые меры поддержки вводят в Волгоградской области для талантливой молодежи. Все без исключения стобалльники получат разовые выплаты в 100 тысяч.
Такую же сумму станут выплачивать и победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Раньше было вдвое меньше.
Кроме того, при поступлении в волгоградские высшие или средние специальные учебные заведения в течение первого курса для отличившихся выпускников будет предусмотрена стипендия в размере 10 тысяч рублей. На такие меры региональная власть пошла, чтобы удержать талантливую молодежь дома.
Сегодня после окончания школы юноши и девушки стремятся поступить в столичные вузы, после окончания которых на родину уже не возвращаются. Представители волгоградских вузов не раз говорили корреспонденту «РГ» о низком уровне своих абитуриентов. На самые престижные направления, конечно, и в регионе огромный конкурс, но на некоторые специальности, которые не менее важны для экономики, приходится брать троечников.
По информации пресс-службы облдумы, закон вступает в силу 1 сентября. Выплаты получат все стобалльники и этого года. «Для нас это стратегический выбор, который определяет, каким будет наш регион через пять, десять, двадцать лет. Мы инвестируем не в цифры отчетности, а в будущее поколение, в их энергию, идеи и готовность созидать здесь, на волгоградской земле. И особенно важно, что эта инициатива родилась в диалоге с теми, ради кого мы работаем, — рассказала руководитель парламентского комитета по образованию Зина Мержоева. — Мы не просто поощряем студентов за заслуги, мы создаем условия, чтобы юные дарования могли смело выбирать родной регион как место для жизни и профессионального роста. Это вложение в их уверенность, в их ощущение, что они здесь нужны и важны. Когда молодой человек чувствует такую опору, он раскрывается по-настоящему. И тогда его успех становится успехом всей области».
Будет интересно посмотреть на результаты летней приемной кампании. Но главы ведущих вузов Волгограда уже восприняли новость на ура. «Решение хорошо и для вузов региона, и, конечно же, для экономики Волгоградской области. Для вузов стобалльники — это один из рейтинговых показателей. Чем выше средний балл по ЕГЭ, тем больше бюджетных мест, которые выделяются министерством, — отметил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин. — Более того, эти ребята настроены на учебу, они всегда учатся хорошо, активно занимаются наукой. У нас есть такие примеры. Поэтому финансовый стимул очень важен».
В 2026 году в области — 84 стобалльных результата у 78 выпускников. Высшие баллы они получили по русскому языку, математике, физике, информатике, химии, истории, литературе и обществознанию.