В Волгограде стобалльникам и победителям олимпиад в два раза увеличили премии

По информации пресс-службы облдумы, закон вступает в силу 1 сентября. Выплаты получат все стобалльники и этого года. «Для нас это стратегический выбор, который определяет, каким будет наш регион через пять, десять, двадцать лет. Мы инвестируем не в цифры отчетности, а в будущее поколение, в их энергию, идеи и готовность созидать здесь, на волгоградской земле. И особенно важно, что эта инициатива родилась в диалоге с теми, ради кого мы работаем, — рассказала руководитель парламентского комитета по образованию Зина Мержоева. — Мы не просто поощряем студентов за заслуги, мы создаем условия, чтобы юные дарования могли смело выбирать родной регион как место для жизни и профессионального роста. Это вложение в их уверенность, в их ощущение, что они здесь нужны и важны. Когда молодой человек чувствует такую опору, он раскрывается по-настоящему. И тогда его успех становится успехом всей области».