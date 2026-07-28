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В Трудовском сельском поселении Крыма построят детский сад на 240 мест

На объекте ежедневно задействованы 60 человек и специализированная техника.

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, построят в Трудовском сельском поселении Республики Крым, сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте ежедневно задействованы 60 человек и специализированная техника. Сейчас основные усилия подрядчика сосредоточены на возведении несущих конструкций и прокладке инженерных коммуникаций. В частности, там монтируют системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и тепловые сети.

В новом детском саду предусмотрено 13 групп. Из них четыре группы ясельного типа рассчитаны на пребывание детей от 1,5 до 3 лет, а также девять групп — для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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