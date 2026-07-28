Онлайн-кинотеатры России выпустили в первом полугодии 81 оригинальный проект

Общее число оригинальных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами по итогам полугодия, выросло на 6%, до 75, а учитывая платформу «Смотрим» (принадлежит ВГТРК), их число достигло 81. Это следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам). Лидером по выпуску проектов остается Okko (24 сериала). На втором месте — Start с 15 (рост на 70% год к году). В тройку лидеров впервые попала платформа «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 собственных проектов.