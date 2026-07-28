Экспортеров Ленобласти приглашают на бизнес-миссию с закупщиками из Африки

Бизнес Ленинградской области приглашают принять участие в реверсной бизнес-миссии с закупщиками из стран Африки, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Подобные мероприятия способствуют достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В рамках реверсной бизнес-миссии для участников будет организована закупочная сессия с байерами на территории курорта «Охта Парк» во Всеволожском районе региона. Также по желанию предприниматели смогут принять иностранную делегацию у себя на производствах.
Событие пройдет 17−19 августа. К участию приглашают предпринимателей, чья деятельность связана с пищевой промышленностью, изготовлением удобрений, промышленным оборудованием, технологиями энергоснабжения, водоснабжения и водоочистки, строительными материалами, технологиями домостроения, а также медицинским оборудованием. Подать заявку и найти более подробную информацию можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.