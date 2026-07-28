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У жительницы Башкортостана выросли на лбу рога после уколов ботокса

Жительница Башкортостана столкнулась с необычной реакцией организма после косметологической процедуры. Несколько недель назад она обратилась к косметологу для проведения инъекций ботокса в область лба. Спустя некоторое время на местах уколов образовались плотные шишки, которые визуально напоминают небольшие рога. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

Жительница Башкортостана столкнулась с необычной реакцией организма после косметологической процедуры. Несколько недель назад она обратилась к косметологу для проведения инъекций ботокса в область лба. Спустя некоторое время на местах уколов образовались плотные шишки, которые визуально напоминают небольшие рога. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам женщины, эти странные новообразования не болят. Проводивший процедуру косметолог предположил, что это проявление аллергической реакции, и назначил пациентке курс антигистаминных препаратов. Однако пока положительных изменений в состоянии женщины не наблюдается. Она получила в Сети отклики от других девушек, которые сталкивались с похожими последствиями после уколов ботокса.

При этом они отмечали, что в их случаях шишки были значительно меньше по размеру и не рассасывались с течением времени. Также в комментариях пользователи высказали предположение, что причиной появления таких уплотнений могла стать реакция организма на некачественный препарат, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что женщина в Уфе умерла во время родов из-за аллергии на анестезию: врачи по медицинским рекомендациям решили провести кесарево сечение, а не вызывать естественные роды.