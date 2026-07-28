Кузбасский производитель кулинарной продукции оптимизировал работу

Предприятие «Волков», специализирующееся на изготовлении кулинарной продукции в Кузбассе, оптимизировало работу. Компания является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
На предприятии внедрили бережливые технологии. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогли сотрудникам компании выявить и устранить 25 производственных проблем. В итоге на участке упаковки готовых блюд выработка выросла на 15%. При этом эффективность оборудования увеличилась на 61%. Ключевым решением стало изменение упаковки. Переход с прямоугольных контейнеров на круглые сократил время переналадки оборудования.
На предприятии продолжат реализовывать проекты бережливого производству. В компании, в частности, планируют оптимизировать процессы изготовления куриных деликатесов и салатов. Полученный опыт при этом собираются масштабировать на другие участки работы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.