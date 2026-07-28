Кузбасский производитель кулинарной продукции оптимизировал работу

На предприятии внедрили бережливые технологии. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогли сотрудникам компании выявить и устранить 25 производственных проблем. В итоге на участке упаковки готовых блюд выработка выросла на 15%. При этом эффективность оборудования увеличилась на 61%. Ключевым решением стало изменение упаковки. Переход с прямоугольных контейнеров на круглые сократил время переналадки оборудования.