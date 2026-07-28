Барнаульская ИТ-компания получила статус резидента Фонда «Сколково»

Статус резидента Фонда «Сколково» открывает компании доступ к льготам, среди которых освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также пониженные страховые взносы. Кроме того, участникам доступны акселерационные и менторские программы, масштабная сеть партнеров инновационной экосистемы, а также грантовая поддержка.