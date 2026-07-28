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Барнаульская ИТ-компания получила статус резидента Фонда «Сколково»

Это доступ к льготам, среди которых освобождение от уплаты НДС и пониженные страховые взносы.

Барнаульская компания «Телепорт», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, получила статус резидента Фонда «Сколково», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края. Поддержка российских компаний осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Статус резидента Фонда «Сколково» открывает компании доступ к льготам, среди которых освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также пониженные страховые взносы. Кроме того, участникам доступны акселерационные и менторские программы, масштабная сеть партнеров инновационной экосистемы, а также грантовая поддержка.

«Получение статуса резидента Фонда “Сколково” служит важным знаком качества и технологической состоятельности проекта, подтверждает его соответствие высоким стандартам федеральной инновационной экосистемы», — отметил региональный представитель Фонда «Сколково» Дмитрий Ляхов.

Сейчас резидентами Фонда «Сколково» являются 18 компаний Алтайского края. Пять из них получили данный статус в текущем году.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.