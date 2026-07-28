В Солнечногорске прошел открытый заплыв «Сенежская миля»

Традиционные соревнования, посвященные Дню Военно-Морского Флота, прошли на озере Сенеж в Солнечногорске Московской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.
Турнир собрал пловцов из 12 городов Подмосковья, Москвы, а также Новосибирска и Челябинска. На старт вышли как опытные спортсмены, так и любители.
Участники преодолели дистанцию 1300 метров — два круга по 650 метров для мужчин и женщин. Безопасность на воде обеспечивали спасатели, ГИМС и «СолнСпас». Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами, все участники получили памятные юбилейные медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.