В Петербурге снова открыли сад-трансформер на Синем мосту

Сад-трансформер на Синем мосту снова открыли у Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по благоустройству. Преображение общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
За несколько дней специалисты превратили площадь перед Мариинским дворцом в зеленый сад с уютными зелеными зонами, стилизованными под парки XVIII-XIX веков. Там укоренили туи, липы, яблони, розы, сирень, гортензии, лаванду и другие растения. Для посетителей на кашпо разместили QR-коды с подробной информацией о деревьях, кустарниках и цветах.
На благоустроенном пространстве уже успело пройти мероприятие. Речь идет о новой городской акции «Стихоцветение». Она объединила поэзию и ландшафтное искусство. На импровизированной сцене среди цветов свои произведения читали известные и начинающие авторы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.