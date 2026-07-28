В Петербурге снова открыли сад-трансформер на Синем мосту

За несколько дней специалисты превратили площадь перед Мариинским дворцом в зеленый сад с уютными зелеными зонами, стилизованными под парки XVIII-XIX веков. Там укоренили туи, липы, яблони, розы, сирень, гортензии, лаванду и другие растения. Для посетителей на кашпо разместили QR-коды с подробной информацией о деревьях, кустарниках и цветах.