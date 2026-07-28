В Салаушской школе Татарстана завершается капремонт пищеблока

Ранее специалисты выровняли и покрасили стены, облицевали плиткой зону приготовления пищи, обновили системы водоснабжения, канализации и вентиляции, заменили электрооборудование, отремонтировали полы и потолки, установили новые двери и подоконники. Кухню обустроят в соответствии со всеми современными стандартами, в том числе там появятся отдельные складские помещения для овощей и сыпучих продуктов, цеха для обработки мяса и рыбы, работы с тестом, приготовления салатов, а также горячие и холодные цеха, место для мытья посуды, раздевалка и санузел для персонала. Кроме того, пищеблок оснастят новым оборудованием.