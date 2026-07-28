В Салаушской школе Татарстана завершается капремонт пищеблока

Капитальный ремонт пищеблока в общеобразовательной школе села Салауши Агрызского района Республики Татарстан близится к завершению, сообщили в районной администрации. Создание комфортной среды для учащихся способствует достижению целей и задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ранее специалисты выровняли и покрасили стены, облицевали плиткой зону приготовления пищи, обновили системы водоснабжения, канализации и вентиляции, заменили электрооборудование, отремонтировали полы и потолки, установили новые двери и подоконники. Кухню обустроят в соответствии со всеми современными стандартами, в том числе там появятся отдельные складские помещения для овощей и сыпучих продуктов, цеха для обработки мяса и рыбы, работы с тестом, приготовления салатов, а также горячие и холодные цеха, место для мытья посуды, раздевалка и санузел для персонала. Кроме того, пищеблок оснастят новым оборудованием.
Особое внимание при обновлении уделено столовой зоне. Она будет совмещать функции обеденного и актового залов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.