В кампусе калининградского вуза начали устанавливать светопрозрачный купол

Светопрозрачный купол начали устанавливать в кампусе Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в Калининграде, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Работы проводят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Площадь объекта — более 1,4 тыс. кв. м. Купол монтируют на здании Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ. Он будет состоять из 536 стеклопакетов, установленных на металлический каркас общим весом около 240 тонн.
«Такое инженерное решение обеспечит атриум естественным освещением и станет одной из архитектурных особенностей учебного комплекса. Реализация проекта позволит создать современное образовательное пространство, отвечающее высоким требованиям качества и комфорта», — отметил Марат Хуснуллин.
Сейчас смонтировано около 38% металлического каркаса. Полностью завершить работы планируют осенью 2026 года.
В здании Высшей школы философии, истории и социальных наук будут учиться около 1,2 тыс. студентов. Для них оборудуют лекционные аудитории, компьютерные классы, библиотеку с читальными залами и лаборатории, уточнили в пресс-службе правительства Калининградской области.
«Кампус еще строится, но здание с башней и часами, а также библиотека под стеклянным куполом уже стали визитной карточкой нового пространства. Уверен, библиотека станет сердцем университетского города — местом для научных дискуссий, книжных традиций и цифровых технологий, а также новой музейно-научной локацией Калининграда», — подчеркнул ректор вуза Максим Демин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.