В поселке Сернур Республики Марий Эл обновят канализационный коллектор

Объект расположен по улице Заводской. Предусмотрена замена изношенных железобетонных труб на современные полимерные, которые устойчивы к коррозии и механическим повреждениям. Это позволит увеличить срок службы коллектора до нормативных пятидесяти лет. Сейчас специалисты продолжают строительно-монтажные работы по прокладке новых канализационных сетей, занимаются обустройством смотровых колодцев, обратной засыпкой и благоустройством участков, где ремонт уже завершен.