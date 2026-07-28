В поселке Сернур Республики Марий Эл обновят канализационный коллектор

Канализационный коллектор в поселке Сернур Республики Марий Эл отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Сернурского муниципального района.
Объект расположен по улице Заводской. Предусмотрена замена изношенных железобетонных труб на современные полимерные, которые устойчивы к коррозии и механическим повреждениям. Это позволит увеличить срок службы коллектора до нормативных пятидесяти лет. Сейчас специалисты продолжают строительно-монтажные работы по прокладке новых канализационных сетей, занимаются обустройством смотровых колодцев, обратной засыпкой и благоустройством участков, где ремонт уже завершен.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.