Сотни узников иранской тюрьмы зашили себе рты из-за резкого роста числа казней

В крупнейшей иранской тюрьме Гезель-Хесар по меньшей мере 1,5 тысячи заключенных зашили себе губы иголкой с ниткой в знак протеста против массовых казней. Причиной послужил перевод шестерых мужчин, обвиненных в наркотических преступлениях, в одиночные камеры перед возможной казнью.
На кадрах, опубликованных правозащитниками в соцсетях, заключенные сидят в тюремном коридоре и держат плакаты с надписью «Нет казням» и скандируя «Будьте нашим голосом». Директор организации Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам отметил, что в стране стали чаще казнить людей, приговоренных за преступления, связанные с наркотиками. При этом сами они относятся к числу наиболее маргинализированных и бесправных заключенных.
— Только в прошлом году по меньшей мере 795 человек были повешены по обвинениям, связанным с наркотиками, практически без какой-либо международной реакции и почти без каких-либо внутренних или социальных медиакампаний в их защиту. Организуя этот протест, заключенные в Гезель-Хесаре идут на чрезвычайный риск, — подчеркнул Амири-Могаддам в беседе с газетой The Guardian.
7 июня СМИ сообщили, что американская армия получила указание подготовиться к исполнению смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Журналисты уточнили, что осужденных к высшей мере наказания признали виновными в убийствах и изнасилованиях.