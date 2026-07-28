Сотни узников иранской тюрьмы зашили себе рты из-за резкого роста числа казней

— Только в прошлом году по меньшей мере 795 человек были повешены по обвинениям, связанным с наркотиками, практически без какой-либо международной реакции и почти без каких-либо внутренних или социальных медиакампаний в их защиту. Организуя этот протест, заключенные в Гезель-Хесаре идут на чрезвычайный риск, — подчеркнул Амири-Могаддам в беседе с газетой The Guardian.