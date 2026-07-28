На Бухарестской улице в Санкт-Петербурге завершают укладку асфальтобетона

Укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части завершают на участке Бухарестской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты, в частности, асфальтируют участок проезжей части между улицами Димитрова и Малой Балканской. Протяженность ремонтируемого отрезка превышает 2,5 км.
Бухарестская улица особо важна для жителей Фрунзенского района. Вдоль нее расположены школы, детские сады, больницы, университеты и парки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.