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На Бухарестской улице в Санкт-Петербурге завершают укладку асфальтобетона

Работы проводят на участке длиной 2,5 км.

Укладку асфальтобетонного покрытия на проезжей части завершают на участке Бухарестской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты, в частности, асфальтируют участок проезжей части между улицами Димитрова и Малой Балканской. Протяженность ремонтируемого отрезка превышает 2,5 км.

Бухарестская улица особо важна для жителей Фрунзенского района. Вдоль нее расположены школы, детские сады, больницы, университеты и парки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.