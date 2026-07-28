В Саратове состоится Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников

Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» пройдет в Саратове 14−16 августа, сообщили в областном министерстве экономического развития. Его организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В этом году установлен рекорд по количеству заявок. Свое участие в событии подтвердили около 800 мастеров и художников из 36 регионов России, а также Казахстана и Армении.
«Гостей мероприятия традиционно ждет насыщенная программа на девяти интерактивных площадках, каждая из которых предложит свои активности, мастер‑классы и знакомства с разными видами ремесел. Они смогут посетить арт‑ярмарку изделий ручной работы, художественную галерею, модные показы с демонстрацией изделий, вдохновленных народными традициями и не только, творческие мастер‑классы для взрослых и детей, игры и народные гуляния, активности от партнеров и спонсоров с розыгрышами, подарками и специальными предложениями», — сказал директор АНО «Палата ремесел Саратовской области», которая организует фестиваль, Сергей Леонов. Более подробную информацию о программе мероприятия можно найти в социальных сетях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.