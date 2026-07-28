В Новой Ляле Свердловской области прошла XII гонка «Напролом»

XII мультиспортивная гонка «Напролом» состоялась 25 июля в Новой Ляле Свердловской области по государственной программе «Спорт России», сообщили в отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа.
Участникам предстояло пройти непростую дистанцию: бег по пересеченной местности, переход реки вброд, веревочные переправы, преодоление грязевого участка под большим грузовиком и финальный этап — тяга автомобиля УАЗ. В этом году на старт вышли 45 команд из Новой Ляли, Серова, Краснотурьинска, Качканара, Ивделя, Верхотурья, Лесного, Нижнего Тагила, Красноуральска, Екатеринбурга, Кургана и поселка Баранчинский.
По итогам гонки среди женщин первое место заняла команда «Феникс» из Верхотурья. Среди мужчин победителем стал «Аэролодки Хариус» из Новой Ляли. Среди смешанных команд первое место занял «Адреналин’из Лесного. Все участники получили памятные жетоны и фирменные футболки, а победители — медали, кубки и подарочные сертификаты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.