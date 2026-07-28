В Госдуме назвали размеры выплат по маткапиталу в этом году

Депутат отметил, что получить материнский капитал имеют право женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года, а также ставшие матерями во второй раз и более с 1 января 2007 года. С 2024 года для получения маткапитала обязательно наличие гражданства России как у родителя, так и у родившегося ребёнка.