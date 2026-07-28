В Госдуме назвали размеры выплат по маткапиталу в этом году

Материнский капитал в 2026 году на первого ребёнка составляет около 728 тысяч рублей, на второго — около 963 тысяч. Если сертификат на первенца уже оформлен, доплата за второго составит примерно 234 тысячи рублей. Это сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Депутат отметил, что получить материнский капитал имеют право женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года, а также ставшие матерями во второй раз и более с 1 января 2007 года. С 2024 года для получения маткапитала обязательно наличие гражданства России как у родителя, так и у родившегося ребёнка.
Программа материнского капитала действует до 2030 года, сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения и приходит в личный кабинет на «Госуслугах». Средства можно использовать на жильё, образование, пенсию матери или ежемесячные выплаты нуждающимся, но не раньше чем через три года после рождения, за исключением ипотеки и некоторых других случаев.