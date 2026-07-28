В Тверской области 3 августа завершится слет «Честь Имею!»

Межрегиональный военно-патриотический слет «Честь Имею!», стартовавший 20 июля в Кимрском округе Тверской области, завершится 3 августа, сообщили в правительстве региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Слет объединил 62 подростка из 13 регионов страны, включая детей бойцов СВО. Тверскую область на мероприятии представляют воспитанники кадетских классов из Ржева, Центра образования имени А. Атрощанка и Кимрского станичного казачьего общества. Также на слет приехали ребята из Москвы, Московской области, Карелии, Крыма, Красноярского и Забайкальского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Саратовской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Псковской областей.
В течение двух недель в условиях полевого лагеря подростки осваивают тактическую, огневую и инженерную подготовку, тренируют выносливость. Занятия для них проводят ветераны СВО и инструкторы центра «Вымпел». В финале ребятам предстоит преодолеть квалификационные испытания на право ношения васильковых беретов. Отличившиеся подростки получат рекомендации для поступления в вузы силовых структур.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.