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В поселке Чишмы Башкирии создадут новое общественное пространство

Центральным его элементом станет сухой фонтан.

Реализация проекта «Чишмы — родник дружбы» началась в поселке Чишмы Республики Башкортостан благодаря победе в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации района.

Специалисты уже приступили к работам: электрика и водопровод синхронизированы. Основную часть планируют завершить в текущем году. На территории появятся современные тротуары и площадки с асфальтобетонным покрытием и тротуарной плиткой, освещение, видеонаблюдение, инженерные сети водоснабжения и водоотведения.

Центральным элементом станет сухой фонтан. Для детей обустроят игровое пространство «Двор», для подростков — событийную площадь «Стойбище», для спокойного отдыха — место встречи «Очаг» и зону променада «Родник». Завершит картину арт-объект «Журавль».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.