Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области планируют открыть еще девять агротехнических классов

Ребята будут углубленно изучать физику, математику, химию.

Еще девять агротехнических классов будут открыты в Брянской области в новом учебном году при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Такое решение принял департамент сельского хозяйства региона, сообщили в департаменте внутренней политики субъекта РФ.

На сегодняшний день в Брянской области действуют десять классов. На специальном образовательном курсе школьники могут понять специфику работы в аграрном секторе. Ребята углубленно изучают физику, математику, химию.

Ведущие предприятия АПК региона помогают приобретать необходимое оборудование и предоставляют производственные площадки для занятий. В новом учебном году оснащенные современным оборудованием кабинеты агротехклассов появятся в двух школах Стародуба — в Меленской и Остроглядовской, а также в Любохонской школе Дятьковского района и в образовательных учреждениях Мглина и Жуковки.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше