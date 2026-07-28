В Брянской области планируют открыть еще девять агротехнических классов

Еще девять агротехнических классов будут открыты в Брянской области в новом учебном году при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Такое решение принял департамент сельского хозяйства региона, сообщили в департаменте внутренней политики субъекта РФ.
На сегодняшний день в Брянской области действуют десять классов. На специальном образовательном курсе школьники могут понять специфику работы в аграрном секторе. Ребята углубленно изучают физику, математику, химию.
Ведущие предприятия АПК региона помогают приобретать необходимое оборудование и предоставляют производственные площадки для занятий. В новом учебном году оснащенные современным оборудованием кабинеты агротехклассов появятся в двух школах Стародуба — в Меленской и Остроглядовской, а также в Любохонской школе Дятьковского района и в образовательных учреждениях Мглина и Жуковки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.