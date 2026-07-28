В Брянской области планируют открыть еще девять агротехнических классов

Ведущие предприятия АПК региона помогают приобретать необходимое оборудование и предоставляют производственные площадки для занятий. В новом учебном году оснащенные современным оборудованием кабинеты агротехклассов появятся в двух школах Стародуба — в Меленской и Остроглядовской, а также в Любохонской школе Дятьковского района и в образовательных учреждениях Мглина и Жуковки.