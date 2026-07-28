Власти Ростова оставили доступ к своему сайту только для трех стран

Напомним, что сайт ростовской администрации был взломан в 2023 году. Тогда на нем разместили новость о том, что город якобы готовится отражать вражеские удары. Ответственность за это взяла на себя украинская группировка хакеров. Ее участники продемонстрировали скриншоты рабочих столов сотрудников и съемки с видеокамеры внутри здания администрации. Потребовалось больше недели, чтобы восстановить нормальную работу сайта.