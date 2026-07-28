Две команды Тюменской области победили в этапе проекта «Юннаты Первых»

Победителями стали «Клуб юных исследователей» из школы деревни Криволукской и школьное лесничество «Зеленый патруль» из села Яр. В награду ребята получили приглашение на Региональный слет Юннатов Первых в середине августа, где их ждут обмен лучшими практиками, освоение практических навыков в натуралистической деятельности, живое общение с единомышленниками и новые идеи. Всего победителями первого этапа стали 10 команд из юннатских объединений и 4 семейных отряда.