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В Великоустюгской больнице Вологодской области установят аппарат МРТ

Оборудование поступит в учреждение до 1 ноября.

Подготовительный этап возведения нового здания под аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) стартовал в Великоустюгской центральной районной больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Вологодской области. Работа проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сейчас специалисты занимаются устройством фундамента. На нем в дальнейшем будет смонтирована блочно-модульная конструкция. Внутри разместятся процедурная и пультовая комнаты, а также раздевалки и зона ожидания для пациентов», — рассказали в министерстве здравоохранения Вологодской области.

Сам аппарат МРТ планируется закупить в этом году, оборудование поступит в Великоустюгскую больницу до 1 ноября. Затем медучреждению предстоит получить лицензию на проведение исследований и пройти обучение персоналу.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.