Okko, Start и «Иви» стали лидерами по числу оригинальных проектов

Еще 11 проектов создали сразу несколько онлайн-кинотеатров, причем восемь из них были художественными сериалами. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Совместно с телеканалами платформы выпустили девять проектов, из них семь — художественные сериалы.