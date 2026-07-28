Главные новости за 28 июля. Ростов-на-Дону и область

Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области на 1 мая 2026 года впервые превысила 1 трлн руб. Совокупная задолженность бизнеса перед банками достигла 1,007 трлн руб., увеличившись за год на 17,2% — с 859,2 млрд руб. При этом просроченная задолженность составила 42,1 млрд руб., или около 4,2% общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.