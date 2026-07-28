Президент Таджикистана призвал запастись продуктами для каждой семьи на два года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник, 28 июля, заявил о необходимости снизить зависимость республики от импортных товаров. Он также поручил обеспечить создание запаса продовольствия в каждой семье сроком не менее чем на два года.
По словам Рахмона, в условиях нестабильной экономической и политической обстановки в мире перед властями стоят важные задачи. К ним относятся обеспечение макроэкономической стабильности, укрепление экономической безопасности и максимально эффективное использование внутренних ресурсов страны. Для достижения этих целей президент дал поручение увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции и своевременно провести уборку урожая.
— Эмомали Рахмон поблагодарил правительство за своевременный и безубыточный сбор урожая, расширение программы пересадки, эффективное использование воды и земли, получение двух-трех урожаев с пахотных земель, увеличение сельскохозяйственного производства, обеспечение достаточного количества продовольствия как минимум на два года для каждой семьи в республике и укрепление просветительской работы, — говорится в сообщении на сайте главы государства.
Кроме того, пресс-служба президента также привела экономические показатели Таджикистана за первое полугодие 2026 года. Темпы экономического роста республики составили 8,2 процента, объем валового внутреннего продукта достиг 81,7 миллиарда сомони, а уровень инфляции зафиксирован на отметке 2,4 процента. По итогам текущего года президент поставил задачу сохранить рост ВВП на уровне не ниже 8 процентов.
Между тем представители компании «Российские железные дороги» сообщили, что курсирование поезда между столицами России и Таджикистана, приостановленное из-за COVID-19, возобновилось 21 июня 2026 года. Маршрут поезда проходит через территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.