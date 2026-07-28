Может ли робот заменить друга: психолог назвала главную проблему общения с нейросетями

Специалист пояснила, что взаимодействие с машиной всегда будет односторонним. Робот не испытывает усталости, злости или раздражения, у него нет психологических травм, а значит, это не настоящая связь. Когда человек устает от такого «партнера», он просто его выключает, тогда как настоящие отношения требуют постоянной вовлеченности.