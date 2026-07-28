Может ли робот заменить друга: психолог назвала главную проблему общения с нейросетями

Кандидат психологических наук Татьяна Галич считает, что попытки заменить живое общение роботами напоминают детскую игру в куклы. По её мнению, даже самый умный алгоритм не способен разделить человеческую боль, а лишь имитирует чувства. Этим эксперт поделилась в беседе с РИАМО.
Специалист пояснила, что взаимодействие с машиной всегда будет односторонним. Робот не испытывает усталости, злости или раздражения, у него нет психологических травм, а значит, это не настоящая связь. Когда человек устает от такого «партнера», он просто его выключает, тогда как настоящие отношения требуют постоянной вовлеченности.
Галич отметила, что некоторые люди ищут партнера, который не требует эмоциональных затрат и ответной любви. Подобные идеи описывали еще фантасты прошлого века, а сегодня они воплощаются в интерактивных игрушках.
Однако, по наблюдению психотерапевта, даже дорогие роботы для детей быстро оказываются на дальней полке. Живая собака или котенок всегда побеждают механизмы, потому что мы понимаем: в роботе нет жизни и непредсказуемости. Любить по-настоящему способно только живое существо, а не запрограммированная машина.
При этом тексты, созданные нейросетями, выделяются «стерильностью» и отсутствием реального опыта. К такому выводу пришел эксперт Михаил Неустроев, слова которого приводит «Царьград».