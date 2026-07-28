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В Богучаре Воронежской области открылся детский просветительский центр

Его оборудовали на базе центральной детской библиотеки.

Детский культурно-просветительский центр «Территория притяжения» открылся 24 июля на базе Богучарской центральной детской библиотеки Воронежской области по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

Центр — это развивающее пространство с интерактивным оборудованием, игровым уголком для малышей с новыми форматами книг, локация для чтения. Также для гостей доступен конференц-зал с мобильной сценой.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.