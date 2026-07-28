Команда Южного Урала взяла награды на конкурсе дизайн-проектов

Уточним, состязания прошли в центре знаний «Машук» в Пятигорске. В третьем сезоне проекта приняли участие более 1200 студентов из 55 вузов и 35 колледжей 50 регионов России. Они разработали более 360 мини-дизайн-проектов в 15 номинациях, а победителями и призерами конкурса стали студенческие команды из 21 региона страны. По итогам конкурса студенты ЮУрГУ завоевали награды в трех номинациях: вторые места в номинациях «Лучшая библиотека» и «Групповая ячейка», а также третье место за «Инклюзивное помещение».