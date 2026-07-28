Команда Южного Урала взяла награды на конкурсе дизайн-проектов

Представители Архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) выиграли три награды в III Всероссийском конкурсе дизайн-проектов образовательных пространств «Школа мечты». Состязания отвечают задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Челябинской области.
Уточним, состязания прошли в центре знаний «Машук» в Пятигорске. В третьем сезоне проекта приняли участие более 1200 студентов из 55 вузов и 35 колледжей 50 регионов России. Они разработали более 360 мини-дизайн-проектов в 15 номинациях, а победителями и призерами конкурса стали студенческие команды из 21 региона страны. По итогам конкурса студенты ЮУрГУ завоевали награды в трех номинациях: вторые места в номинациях «Лучшая библиотека» и «Групповая ячейка», а также третье место за «Инклюзивное помещение».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.