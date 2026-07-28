Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством

Особую тревогу у председателя ведомства вызывает применение ИИ при совершении тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, доведении до самоубийства, посягательствах на половую неприкосновенность, а также в террористической и экстремистской деятельности. Технологии искусственного интеллекта, отметил он, всё чаще используются для создания поддельных голосовых сообщений, видеозаписей и других инструментов обмана, что многократно увеличивает риски для граждан.